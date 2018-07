O femeie a fost gasita in viata la sapte zile dupa ce a cazut cu masina de pe o stanca

Ziare.

Angela Hernandez, in varsta de 22 de ani, plecase de acasa, din Portland, spre Lancaster, pentru a-si vizita familia, cand autoturismul pe care il conducea, un Jeep Patriot, a iesit de pe autostrada si s-a prabusit de pe stancile care coboara in ocean, relateaza CNN Tanara era cautata de politie de pe 6 iulie, cand familia sa i-a raportat disparitia, insa abia vineri masina partial scufundata in apa, in care femeia ramasese blocata, a fost observata de doi drumeti, care au alertat autoritatile.Tanara, care s-a ales in urma acestei peripetii doar cu o rana la umar, le-a povestit salvatorilor ca a reusit sa supravietuiasca in tot acest timp folosind furtunul radiatorului pentru a trage apa dintr-un parau din apropiere.C.S.