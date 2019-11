O femeie a murit, iar copilul ei e in stare grava, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon

Ziare.

Potrivit reprezentantului UPU Buzau, medicul Adrian Zoican, copilul in varsta de 7 ani a fost adus cu stare gnerala grava, fiind gasit inconstient acasa, in aceeasi camera in care se afla si mama sa, decedata, cauza fiind intoxicatia cu monoxid de carbon de la o soba.Copilul se afla la Unitatea Primire Urgente a Spitalului Judetean Buzau, starea sa ameliorandu-se. In prezent, el este supus investigatiilor de catre echipa medicala de garda.Conform lui Zoican, mama copilului avea 26 de ani, era singura cu copilul, iar tatal lucra in stranatate.De altfel, cel care a alertat vecinii a fost chiar tatal copilului, ingrijorat ca familia sa nu ii raspundea la telefon.Familia este din localitatea Caltuna, comuna Smeeni.