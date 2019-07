O femeie a murit si alta a fost grav ranita intr-un accident. Unul dintre soferi consumase cannabis

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, luni seara, o femeie in varsta de 53 ani a condus un autoturism, pe DN 2A, in localitatea Mihail Kogalniceanu, dinspre Harsova catre Constanta.La un moment dat, conducatoarea auto ar fi intrat in parcarea unei societati, dupa care ar fi virat la stanga pentru a reintra in drumul national, cu intentia de a efectua manevra de intoarcere. In acel moment a intrat in coliziune cu un autoturism, la volanul caruia se afla un barbat, de 29 ani, care conducea un autoturism pe DN 2A, dinspre Harsova catre Constanta.In urma coliziunii primul autoturism a fost proiectat catre dreapta, in afara drumului, lovind o femeie de 55 de ani, din Mihail Kogalniceanu, care se afla in afara carosabilului, pe partea stanga a sensului de mers Harsova catre Constanta. In accident a murit femeia de 55 de ani, iar conducatoarea auto a fost grav ranita.Politistii l-au testat pe sofer cu aparatul cu aparatul drug-test, rezultatul fiind pozitiv la cannabis.Oamenii legii continua cercetarile in acest caz.