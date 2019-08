O femeie care mergea noaptea pe trotineta a murit dupa ce a fost lovita de o masina, la Constanta

Ziare.

Potrivit Politiei Judetene Constanta, accidentul a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 03:00, pe DN 22.Astfel un tanar de 27 de ani, care conducea un autoturism dinspre Sitorman catre Lumina, a accidentat o trotineta electrica, fara elemente de semnalizare, condusa in aceeasi directie de mers de catre o femeie de 43 de ani. Dupa impact, autoturismul a parasit partea carosabila prin dreapta si s-a rasturnat.In urma accidentului, femeia aflata pe trotineta a murit.