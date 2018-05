O femeie din Brasov cu un copil in brate, spulberata pe trecerea de pietoni

Ziare.

Femeia este in coma, iar copilul a fost luat cu un elicopter SMURD.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Brasov, Gabriela Dinu, accidentul din comuna Ucea de Sus s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate pietonilor."O femeie de 32 ani, care o tinea in brate pe fiica sa minora de aproape un an, s-a angajat in traversarea Drumului Judetean 104P, in localitatea Ucea de Sus, pe trecerea pentru pietoni, prin spatele unui microbuz de transport persoane, care oprise pentru debarcarea pasagerilor, cand a fost surprinsa si accidentata de un autoturism care circula din directia Ucea - Victoria, condus de o femeie de 47 de ani.In urma accidentului, atat minora, cat si mama au suferit vatamari, fiind transportate la unitati medicale in vederea acordarii de ingrijiri", a declarat Gabriela Dinu.Fetita a fost preluata de un elicopter SMURD si va fi dusa la un spital din Targu Mures, iar mama, care este inconstienta, a fost dusa la Spitalul din Brasov cu o ambulanta.In acest caz s-a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.