O fetita de 10 ani a ajuns la spital dupa ce s-a rupt caruselul in care se afla

"Astazi, in jurul orei 16:00, politistii Sectiei de Politie Rurala nr.4 Ungheni, care desfasurau activitati specifice de asigurare si mentinere a ordinii si linistii publice in cadrul manifestarii organizate cu ocazia Zilelor comunei Cristesti, s-au sesizat din oficiu cu privire la un incident produs in incinta festivalului, in urma caruia o minora de 10 ani a suferit vatamari corporale.Astfel, din primele cercetari efectuate la fata locului, acestia au constatat faptul ca in timpul functionarii unui carusel, sistemul de prindere al unui scaun, in care se afla o minora de 10 ani, din comuna Cristesti, s-ar fi rupt, aceasta cazand la pamant", precizeaza informarea IPJ Mures.Potrivit sursei citate, la fata locului a fost solicitat si un echipaj medical, minora fiind transportata la U.P.U. Tg Mures, in stare de constienta, in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate.In cauza, politistii efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor producerii incidentului.