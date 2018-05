O fetita de 4 ani din Iasi a fost lovita de o masina a Politiei

Ziare.

Copilul a traversat strada prin loc nepermis.Accidentul rutier a avut in localitatea Uda, comuna Tatarusi, unde fetita de patru ani a fost lovita de un echipaj de la Sectia VI Rurala Pascani, care se deplasa la o solicitare."O autospeciala condusa de un tanar de 29 de ani a accidentat o minora de 4 ani, care, nefiind supravegheata, s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis si fara sa se asigure. In urma incidentului, victima a fost transportata la spital. Soferul nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice", a spus Adina Lupu, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi.Conform acesteia, in cauza a fost intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.Fetita a suferit lovituri puternice la cap."Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi - Substatia Pascani a intervenit cu o ambulanta cu echipaj de urgenta, cu medic, la un accident rutier din localitatea Uda, a carei victima a fost o fetita de patru ani, care a fost lovita de o masina. Aceasta prezenta un trumatism cranio-cerebral cu pierderea starii de cunostinta si escoriatii la nivel frontal dreapta. A fost transportata la Spitalul Municipal Pascani, dupa care a fost transferata la Spitalul Sfanta Maria", a declarat Nicolai Pralea, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi.