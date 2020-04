O infirmiera beata a provocat doua accidente in Iasi

Ziare.

Femeia de 47 de ani a plecat joi de la serviciu si inainte de a se urca in masina a consumat alcool.Pe drum spre casa a lovit masina unei colege, care parcase in spatele Universitatii de Medicina si Farmacie si a fugit de la locul accidentului.Dupa cativa kilometri a mai lovit alte doua masini parcate pe o strada din Iasi. De altfel, aici a fost gasita de un echipaj de la Politia Rutiera.Potrivit unor surse, femeia avea o alcoolemie de 1,65 mg/l alcool pur in aerul expirat.Aceasta a fost adusa la audieri la Biroul Rutier Iasi.Managerul Spitalului Sfantul Spiridon din Iasi, Ioan Barliba a declarat pentru Mediafax ca in cursul zilei de vineri va avea loc o comisie de disciplina la care va propune desfacerea contractului de munca, deoarece nu este prima isprava de acest fel a infirmierei.In decembrie anul trecut, ea a fost prinsa bauta si la serviciu. Atunci avea o alcoolemie de 3,43 mg/l alcool in sange. Colegii ei spuneau in decembrie ca nu este prima data cand infirmiera vine la serviciu, dupa ce a baut.