O masina a intrat intr-o ambulanta la Galati: Un copil de 11 ani a fost ranit

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Galati, Crina Dragu, accidentul a avut loc la intersectia strazilor Basarabiei si George Cosbuc, dupa ce soferul unei ambulante a patruns in intersectie pe culoarea rosie a semaforului, avand semnalele acustice si luminoase pornite, iar autosanitara s-a ciocnit cu un autoturism condus de un barbat de 39 de ani.In urma impactului, autoturismul a ricosat intr-un stalp, iar un copil de 11 ani a fost ranit usor.Politistii fac in continuare cercetari pentru a stabili cu exactitate modul in care s-a produs accidentul.