O masina a intrat intr-o autoutilitara pe DN2. Unul dintre soferi era baut

"In judetul Ialomita, pe DN2 Bucuresti - Urziceni, la intrarea in localitatea Lilieci, a avut loc o coliziune intre un autoturism si o autoutilitara. In urma impactului, patru persoane au fost ranite (trei din autoturism si una din autoutilitara), toate primesc ingrijiri medicale la fata locului", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit aceleiasi surse, conducatorul masinii are o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat.Traficul rutier este oprit pentru a permite interventia echipajelor specializate.