O masina a lovit mai multe podete si un copac si apoi a "zburat" in curtea unui localnic: Doi morti si un ranit

Potrivit Politiei Buzau, accidentul s-a produs dupa ce soferul masinii a pierdut controlul masinii in timp ce se deplasa dinspre Buzau spre Hales."Ar fi patruns pe sensul opus de mers si, dupa coliziunea cu mai multe podisti si un copac marginal, ar fi fost proiectat intr-o curte. Cei trei ocupanti ai autovehiculului sunt localnici cu varste cuprinse intre 20 si 45 de ani. In urma impactului, a rezultat decesul conducatorului auto si al pasagerului dreapta fata", arata sursa citata.Cel de-al treilea barbat din masina a fost transportat de urgenta cu ambulanta catre spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Politistii continua cercetarile pentru clarificarea tuturor imprejurarilor in care a avut loc evenimentul rutier. De asemenea, a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, iar autopsia va stabili daca soferul consumase bauturi alcoolice.