O masina de politie din coloana oficiala a ambasadorului Marii Britanii a facut accident pe Kiseleff

"In jurul orei 19:20, prin apel 112 Brigada Rutiera a fost sesizata cu privire la producerea unui accident care a avut loc pe sos Kiseleff, segmentul cuprins intre Piata Presei si str. Primo Nebiolo. Din accidentul rutier a rezultat ranirea unei persoane care a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Din primele date s-a stabilit ca persoana este ranita usor", a transmis, joi seara, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca autoturismului apartine Politiei Romane si se afla in misiune insotind o coloana oficiala straina, aflata in Bucuresti cu prilejul unor lucrari sub egida Presedintiei.Surse oficiale au precizat pentru News.ro ca masina de politie facea parte din coloana oficiala a ambasadorului Marii Britanii la Bucuresti.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ."Se efectueaza cercetari pentru a se stabili cu exactitate cauzele si conditiile producerii accidentului rutier", a mai transmis Politia Capitalei.Traficul rutier a fost restrictionat in zona producerii accidentului, dinspre Piata Presei catre Arcul de Triumf, ambele sensuri de circulatie