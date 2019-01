O masina de politie, implicata intr-un accident in Capitala: Trei politisti si un jandarm au ajuns la spital

Ziare.

Accidentul s-a produs in jurul orei 21.00, in zona Bulevardul Bucurestii Noi - Strada Laminorului.Potrivit Brigazii Rutiere, din primele date s-a stabilit ca echipajul de politie din cadrul Sectiei 5 se deplasa catre o sesizare primita prin 112, avand in functiune semnalele optice si acustice, iar in momentul in care a ajuns la intersectia cu strada Laminorului s-a ciocnit cu un alt autovehicul.In urma accidentului, patru persoane (trei politisti si un jandarm) au fost transportate la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Se fac cercetari pentru a se stabili cu exactitate cauzele si imprejurarile in care s-a produs accidentul rutier.