O masina s-a rasturnat intr-o rapa din Muntii Capatanii. Doua persoane au fost ranite

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, ranitul pentru care s-a solicitat elicopterul SMURD a suferit un traumatism cranian, o plaga la nivelul membrului inferior stang si acuza dureri toracice, cea de-a doua victima fiind preluata de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean, care a transportat-o la spital dupa ce a primit primele ingrijiri tot de la personalul medical aflat in elicopterul SMURD.Din primele date ale politistilor, accidentul s-ar fi produs din vina soferului, in varsta de 35 de ani, care ar fi pierdut controlul volanului intr-o curba, celalalt ranit fiind un minor in varsta de 16 ani.