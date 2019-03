O masina a cazut intr-un parau, in Brasov: O fetita de 7 ani a murit UPDATE

UPDATE:

Ziare.

com

Fetita de 7 ani a murit, iar femeia si al doilea copil sunt in stare grava.Potrivit ISU Brasov, o masina care circula pe DN 13 s-a rasturnat, vineri dimineata, intr-un parau la iesirea din Rupea spre Sighisoara.La locul accidentului intervin mai multe autospeciale de pompieri, dar s-a solicitat si un elicopter SMURD.Echipajele prezente la fata locului au reusit sa ridice masina care era rasturnata pe plafon si au mai descoperit in interior un copil de 7 ani. Acesta a fost in stop cardio-respirator, iar ulterior a decedat.Copilul de un an si doua luni si mama sa sunt intubati.Potrivit ISU Brasov, tatal copiilor a fost salvat de un echipaj de Jandarmerie care a observat accidentul si a oprit."Pana la sosirea echipajului de descarcerare la fata locului, a intervenit si un echipaj al Jandarmeriei care era in drum spre o alta misiune. Jandarmii au reusit sa-i mentina capul la suprafata apei, astfel incat barbatul sa nu se inece, reusind totodata sa scoata din masina victima", a mai transmis ISU Brasov.