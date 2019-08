O persoana a murit si cinci au fost ranite, intr-un accident produs in Gratia, Teleorman

Ziare.

com

Potrivit ISU Teleorman, in accident au fost implicate sase victime , cinci adulti si un copil. Toate cele sase victime se aflau in aceeasi masina.O femeie a murit, iar o fata de 15 ani, in stare grava, a fost preluata cu elicopterul SMURD si transporata la spital, anunta reprezentantii ISU. Restul victimelor au ajuns la spital cu ambulantele.La fata locului au intervenit mai multe echipaje ale ISU Teleorman si ISU Dambovita, dar si ambulante de la SAJ Teleorman, precum si elicopterul SMURD.Politistii fac cercetari pentru stabilirea imprejurarilor si cauzelor care au dus la producerea accidentului.