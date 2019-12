Accident grav in Arges: O persoana a murit si patru sunt ranite, dupa ce o masina a intrat intr-un tir

Ziare.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in urma accidentului, traficul rutier este intrerupt pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea, la kilometrul 103+300 de metri, in zona localitatii Draganu - Olteni, judetul Arges.Politistii au informat ca soferul masinii a pierdut controlul asupra directiei de deplasare intr-o curba la stanga, pe fondul oboselii la volan, si a intrat in coliziune frontala cu un tren care era oprit in afara partii carosabile.In urma impactului, un pasager din autoturism a decedat, soferul este ranit grav, iar alte trei persoane au suferit leziuni usoare, fiind transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.A.G.