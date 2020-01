O tanara din Constanta, ranita grav pe partia de schi de la Durau

Ziare.

com

Seful Serviciului Salvamont Neamt, Raul Papalicef, a declarat ca victima nu purta casca de protectie.Tanara s-a dezechilibrat, s-a izbit violent in plasele de protectie din care a fost proiectata in stalpul instalatiei.Salvamontistii au intervenit imediat si i-au acordat primul ajutor."Victima a fost initial inconstienta si cu hemoragie buco-nazala. A fost transportata si predata la ambulanta. Plasele de protectie aflate pe partiile de schi au rolul de a diminua impactul si nu garanteaza integritatea.Pentru evitarea accidentelor cu urmari grave, schiorii trebuie sa poarte echipament de protectie si sa isi coreleze viteza in functie de capacitatile tehnice stapanite, a conditiilor pistei si a vizibilitatii", a declarat seful Serviciului Salvamont Neamt, Raul Papalicef.Victima a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt.