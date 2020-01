Oile moarte in accidentul naval din portul Midia nu au fost recuperate nici pana acum. Sezonul estival este in pericol

Ziare.

Biologii si specialistii in domeniu atrag atentia ca sezonul estival este in pericol in conditiile in care cadavrele animalelor ar putea iesi la suprafata, odata cu cresterea temperaturilor.Astfel, statiunea Mamaia va miros a sulf si, in plus, apa marii ar putea fi contaminata cu substante toxice, noteaza Observator "Cand se incalzeste apa, atunci inseamna bacterie intestinala gazogena care va produce balonarea cadavrului si devine flotabil (...) Sulful miroase! Si este posibil, daca nu reusim sa indepartam acele cadavre pana in mai, pana in aprilie, sa ne pomenim in vara cu niste mirosuri pe acolo destul de persistente", a declarat Adrian Balba, biolog marin.Totodata, specialistii atrag atentia ca oile ar putea ajunge spre tarm, aduse de curentii de primavara. Tocmai din aceasta cauza, hotelierii isi fac griji, mai ales pentru perioada de Paste si de 1 Mai."Nu am vrea sa ne trezim ca ne ies animalutele pe plaja", spune Iolanda Nanu, director hotel.Un pericol exista si pentru turisti: substantele toxice eliberate de cadavrele oilor ar putea ajunge... chiar in farfuriile turistilor, intrucat cadavrele plutesc intr-o zona importanta pentru pescuit."Zona respectiva este zona importanta pentru pescuit. Este zona cea mai importanta pentru rapana, de exemplu, unde mii de tone de rapana sunt pescuite anual", a mai spus pentru Obsservator Adrian Balba.Si ecologul Marian Baiu sustine ideea: "Daca pestii pe care ii avem acolo sau alte crustacee se hranesc cu aceste substante, inevitabil ajung in farfuria noastra. Si atunci prezinta un risc si pentru noi, oamenii".Nava sub pavilion Palau, care avea la bord 14.600 de oi, s-a rasturnat in Portul Midia in 24 noiembrie. Autoritatile au reusit sa salveze doar 254 de animale.Dupa producerea tragediei, mai multe organizatii internationale de protectie a animalelor au protestat fata de exportul de animale vii, iar subiectul a facut inconjurul presei internationale, fiind dezbatut si in Parlamentul European.