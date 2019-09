Parchetul anunta oficial ca Mario Iorgulescu avea o alcoolemie de 1,96 g/l si consumase cocaina

Ziare.

"Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a fost inregistrata o cauza penala in care se efectueaza cercetari in rem cu privire la infractiunile de ucidere din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si substantelor psihoactive.Conform buletinului de analiza toxicologica rezulta ca unul dintre conducatorii auto avea o concentratie de 1,96 g/l alcool pur in sange la momentul primei prelevari a mostrelor biologice si de 1,76 g/l alcool pur in sange la momentul celei de-a doua prelevar, urmand a se dispune calculul retroactiv al alcoolemiei", a declarat Calin Radu Bogdan, reprezentantul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.Potrivit sursei citate, buletinul de analiza a evidentiat faptul ca acelasi sofer (Mario Iorgulescu) a fost depistat pozitiv pentru cocaina la testul imunologic rapid, rezultatele fiind preliminare, urmand a se dispune o expertiza in acest sens.Mario Iorgulescu a fost adus duminica, 8 septembrie, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Elias de catre un echipaj SMURD, ca victima a unui grav accident rutier. El este in continuare intubat si ventilat mecanic.Purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, Silvius Negoita, a precizat, joi, pentru Mediafax, ca starea lui Mario Iorgulescu este in continuare grava."Este in Terapie Intenstiva. Au aparut niste zvonuri ca nu ar fi si ca de fapt el ar fi in stare buna. Nu. Este in stare grava, riscul vital nu a trecut", precizeaza Sivius Negoita.Politia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare din culpa in cazul accidentului provocat de fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, acesta ramanand si fara permisul de conducere.Mario Iorgulescu, care se deplasa duminica dimineata cu un autoturism marca Aston Martin pe Soseaua Chitilei dinspre Centura Capitalei catre Pod Constanta, a pierdut controlul asupra volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un alt autovehicul condus de un barbat tot in varsta de 24 ani, care a murit pe loc.In 2016, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a fost arestat preventiv 30 de zile, dupa ce a fost acuzat ca, impreuna cu cativa cunoscuti, ar fi torturat un barbat pentru ca acesta sa-si retraga plangerea depusa in cadrul unui dosar penal. Cazul a fost trimis in judecata, dar magistratii Judecatoriei Sector 3 Bucuresti au decis sa-l achite pe fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) .