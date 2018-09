Pasager luat la ocazie a fost ranit intr-un accident pe A1. Soferul a fugit

Ziare.

In urma accidentului care a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, in localitatea Soimus, judetul Hunedoara, soferul autoturismului care a intrat intr-un parapet a plecat de la fata locului, pe jos, fiind cautat de politisti."In jurul orei 01.00, conducatorul unui autoturism inmatriculat in judetul Alba, care circula pe A1, in zona Soimus, a depasit un tir in zona in care banda a doua se ingusteaza pentru iesirea spre nodul rutier de la Soimus si a lovit parapetul din beton, dupa care a abandonat masina si a parasit locul faptei pana la sosirea politistilor. La fata locului a fost gasit un tanar de 29 de ani, din judetul Alba, pasager, ranit usor, in stare de ebrietate, care a declarat ca a fost luat la ocazie si nu il cunoaste pe soferul masinii", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara.Politistii Biroului Autostrazi au intocmit dosar penal si fac cercetari pentru identificarea soferului.Victima a fost transportata la spital cu traumatism de coloana lombara si plagi.