Patru barbati au murit dupa ce au intrat cu BMW-ul intr-un copac

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, un grav accident s-a produs, joi dimineata, pe DN 65A, in localitatea Dobrotesti."In urma impactului unui BMW Seria 5 cu un copac au rezultat 4 victime, barbati, care au fost gasiti decedati de catre fortele de interventie. Doi dintre acestia se aflau proiectati in exteriorul masinii, iar alti doi, cei care se aflau pe locurile din fata, erau incarcerati", spun reprezentantii ISU Teleorman.La interventie s-au deplasat doua echipaje de la Punctul de lucru Dobrotesti, cu un SMURD si o autospeciala de stingere ce are in dotare modulul de descarcerare, un echipaj medical al SAJ, care a declarat decesul celor patru barbati, si doua echipaje de la politie.Cazul a fost preluat de politie pentru cercetari.