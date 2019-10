Patru morti si doi raniti, intr-un accident produs in Iasi: Un sofer a intors neregulamentar, toti ocupantii masinii au murit

Ziare.

"In jurul orei 13,55 am primit un apel la serviciul 112, prin care ne semnala ca pe DE 583, in afara localitatii Baltati, s-a produs un accident. Din primele cercetari efectuate,. In urma impactului, cei patru ocupanti ai masinii au decedat. In prezent, se continua cercetarile pentru a se stabili intreaga situatie de fapt", a declarat Ioana Bustiuc, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi.Potrivit reprezentantilor SMURD Iasi, alte patru persoane, care se aflau in cea de-a doua masina, au fost ranite, dar sunt constiente, doar doua acceptand sa fie transportate la Spitalul 'Sf. Spiridon' pentru evaluare medicala.Totodata,Niciunul dintre salvatori nu a fost ranit, ei continuandu-si deplasarea pe jos, au precizat reprezentanti ai ISU.La fata locului s-au deplasat echipaje de terapie intensiva mobila si ambulante. Au intervin cinci ofiteri ISU pentru scoaterea celor patru victime care erau incarcerate in masina care a produs accidentul.