Un sofer a intrat cu masina in peretele unui magazin: Mai multi raniti

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, accidentul a avut loc din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Soferul masinii, un barbat de 46 de ani, nu a mai putut controla vehiculul intr-o curba la dreapta, a intrat pe contrasens si apoi s-a oprit in peretele unui magazin situat pe marginea drumului.Victimele accidentului, trei barbati si o femeie au primit ingrijiri medicale.Conducatorul auto nu a fost testat cu aparatul etilotest si a refuzat prelevarea de probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei."In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa si refuzul prelevarii de probe", a informat purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu.