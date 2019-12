Vinerea neagra pe sosele: 19 accidente grave soldate cu 4 morti si 15 raniti

Ziare.

Politistii au depistat, vineri, 11 urmariti si au prins in flagrant delict peste 100 de persoane, au retinut 397 de permise de conducere pentru nereguli rutiere si au aplicat 4.736 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.796.200 de lei."Ieri, 27 decembrie, politistii au organizat 219 actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la 3.055 de sesizari, dintre care 2.540 prin 112. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 4.736 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.796.200 de lei, iar, ca masuri complementare, au confiscat bunuri de 12.759 de lei.Politistii au constatat, in ultimele 24 de ore, 800 de infractiuni si au surprins in flagrant delict 121 de persoane. De asemenea, au depistat 11 urmariti national sau international, iar in cauzele instrumentate au fost dispuse 22 de masuri preventive", se arata intr-un comunicat al IGPR.In trafic, politistii rutieri au constatat 104 infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. In cazul a 397 de conducatori auto, a fost retinut permisul de conducere, pentru abaterile constatate, fiind retrase si 87 certificate de inmatriculare, se mentioneaza in comunicat.Citeste si Bilant negru de Craciun: Trei oameni au murit in incendii, 12 in accidente rutiere