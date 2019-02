Patru persoane, printre care si doi copii, au fost raniti intr-un accident in Timis

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Timis, accidentul a avut loc pe drumul spre aeroportul Timisoara, duminica seara, iar patru persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital."Un barbat, de 37 de ani a condus un autoturism pe str. Aeroport deplasandu-se catre localitatea Ghiroda, iar la un moment dat s-a angajat in efectuarea unei depasiri insa nu a mai putut redresa autoturismul si a intrat in coliziune cu un stalp metalic de pe sensul opus de mers, apoi in doi copaci ornamentali, dupa care s-a rasturnat pe sensul sau de mers. In urma impactului patru persoane au fost ranite si transportate la spital, respectiv soferul, pasagera dreapta-fata, o femeie, de 33 de ani si doi baieti de 7 si 9 ani", a transmis IPJ Timis.In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.Potrivit martorilor, accidentul s-a produs dupa ce soferul aflat la volanul masinii implicate in accident s-a sicanat in trafic cu un alt sofer.