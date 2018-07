Patru surori au fost spulberate de o masina care a intrat pe trotuar, in Oradea

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, Ioana Lascau, a declarat, sambata, ca cele patru victime erau din localitatea bihoreana Salard."In Oradea a avut loc un accident soldat cu 4 victime. Un barbat de 20 de ani, in timp ce conducea un autoturism inmatriculat in Polonia pe o strada din municipiu, nu a adaptat viteza de deplasare la conditiile de drum iar astfel, pe un carosabil umed, a pierdut controlul directiei, autorismul a lovit o bordura si a patruns pe trotuar, acrosand patru persoane din localitatea bihoreana Salard.In urma accidentului, o tanara de 20 de ani si o minora de 8 ani au ajuns sub autoturism si au suferit multiple leziuni, o alta fata de 12 ani a suferit leziuni grave si alta de 14 ani a suferit leziuni usoare", a spus Lascau.Victimele, toate surori, au primit ingrijiri medicale si au fost transportate la spital, politistii continuand cercetarile in acest caz.