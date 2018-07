Pericol la Festivalul Mamaia Copiilor. Scena s-a rupt cand copiii erau pe ea UPDATE

UPDATE

Pe scena se aflau foarte multi copii, iar in momentul in care prezentatoarea Diana Dumitrescu a anuntat castigatorii de la o anumita categorie micutii si-au schimbat locurile intre ei. In acel moment, scena a cedat si s-a rupt, informeaza Antena 3."Haideti, va rog frumos, sa incercam sa luam un minut de publicitate pana reparam scena. Eu o sa inot probabil pana in spate", a spus prezentatoarea, conform Libertatea Aceasta a precizat ca cel mai probabil ploaia a afectat scena. Ea a incercat sa se asigure ca toti copiii sunt bine in urma incidentului.- "Butaforia de sub scena a cedat si s-a lasat 20 de cm. Ne vom asigura ca astfel de incidente sa nu se mai repete. Daca e greseala organizatorilor, ii vom sanctiona.Nu sunt deloc multumit ca un eveniment pe care ni l-am dorit a fi de succes sa fie angrenat in scandaluri. Colegii mei de la Evenimente vor face o ancheta cu privire la modul de organizare. Ii multumesc lui Dumnezeu ca nimeni nu a avut de suferit", a declarat Decebal Fagadau, primarul Constantei, la Antena 3.