Peste 20 de copii cu profesor, fara cazare in Alba Iulia, au innoptat in catedrala. Un baiat a ajuns la spital

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca grupul respectiv a innoptat in catedrala in noaptea de vineri spre sambata, iar in timpul noptii de sambata spre duminica au fost gasiti tot in catedrala, insa unui copil din grup i s-a facut rau si a fost dus la spital, pentru mai multe investigatii Ceilalti 21 de copii si profesorul au fost dusi la Colegiul National "Horea, Closca si Crisan" din Alba Iulia, unde fusese amenajat un spital de linia intai. Acestora li s-a oferit cazare si masa.La Catedrala Reintregirii Neamului au ajuns mai multe autospeciale SMURD , iar toti copiii au fost evaluati.Urmeaza sa se cerceteze cum de copiii, cu varste cuprinse intre 11 si 14 ani, au venit la Alba Iulia fara cazare.