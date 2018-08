Pilotul ranit in accidentul aviatic din Suceava e in stare critica, fiind monitorizat de 8 medici

Ziare.

com

Medicii ieseni au intervenit pentru stabilizarea pilotului, dar starea acestuia este considerata in continuare grava, prognosticul fiind unul rezervat."Pacientul este internat la Sectia de Terapie Intensiva, beneficiaza de tratament maximal in astfel de situatii, este monitorizat in permanenta de o echipa alcatuita din opt doctori.Starea se mentine grava, dar este stabilizat. Este dificil de spus daca se va interveni chirurgical, mai clar va fi peste cateva zile. In momentul de fata nu sunt modificari majore. Colegii mei ortopezi si ORL-isti au rezolvat o parte dintre leziunile suferite de catre pacient. Urmarim cu mare atentie evolutia acestuia", a declarat dr. Tudor Ciuhodaru, din cadrul Spitalului de Neurochirurgie "Nicolae Oblu", din Iasi.Potrivit medicului iesean, nu se stie nici acum daca pacientul va fi sau nu operat, acest lucru urmand a fi stabilit in functie de evolutia starii de sanatate a pilotului.Sorin Bochis are 53 de ani si este din Timisoara. Acesta lucreaza ca pilot pentru o companie aeriena, dar si in cadrul Clubului de Aviatie Cioca din Timisoara, unde este si pilot de acrobatii.Sambata, in timpul unui zbor de antrenament pentru "Suceava Air Show 2018", avionul lui Sorin Bochis s-a ciocnit de cel al unui alt pilot, Cornel Marinescu, din Snagov, judetul Ilfov, acesta din urma fiind declarat decedat.