Plan Rosu de interventie in Buzau in urma unui accident soldat cu 12 victime

Din primele date oferite de purtatorul de cuvant al ISU Buzau, George Cretu, accidentul s-a produs cand un tractor s-a angajat in traversarea Drumului National 2C fara sa se asigure, moment in care a fost izbit de un microbuz de transport persoane.In urma impactului, ambele autovehicule s-au rasturnat si au lovit si un autoturism care circula regulamentar.La randul lor, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) au anuntat ca 12 persoane sunt implicate, fiind vorba de zece adulti si doi copii."Toate persoanele sunt constiente, insa prezinta diverse traumatisme. Nu au fost persoane incarcerate", au transmis reprezentantii IGSU.In urma evenimentului a fost activat Planul Rosu de interventie, iar la fata locului au fost trimise patru ambulante SAJ, doua ambulante SMURD, o ambulanta de transport victime multiple din dotarea ISU Buzau si doua autospeciale de stins incendii si descarcerare si doua echipaje de politie.De asemenea, a fost solicitat un elicopter SMURD.Purtatorul de cuvant al Prefecturii Buzau, Gabi Cozma, spune ca din cele 12 persoane care primesc ingrijiri, au fost transportati deja la spital patru adulti si un copil, iar restul primesc ingrijiri la fata locului. Intre victime se afla si o femeie insprcinata in luna a cincea.Personalul Unitatii Primiri Urgente din Spitalul Judetean Buzau a fost activat pentru primirea victimelor.Circulatia pe drumul ce leaga Buzaul de Slobozia este oprita.Potrivit Mediafax, soferul tractorului a fugit de la fata locului si este cautat de politisti.