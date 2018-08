Plan Rosu de interventie in Galati: O persoana a murit si alte sapte au fost ranite intr-un accident rutier

Ziare.

ISU Galati a activat Planul Rosu de Interventie.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Galati, vineri seara, un cetatean austriac, care conducea un autoturism in localitatea Berheci, dinspre Barlad catre Tecuci, a facut o depasire, intr-o curba fara vizibilitate si incalcand linia continua. Masina sa s-a ciocnit frontal cu un autoturism care circula regulamentar.In urma impactului, a murit soferul celei de-a doua masini, iar alte sapte persoane au fost ranite, trei dintre acestea aflandu-se in autoturismul care a provocat accidentul, inclusiv soferul, si patru din a doua masina.Cei sapte raniti au fost transportati la spital pentru ingrijiri medicale, patru cu ambulante de la Serviciul de Ambulanta Judetean si trei cu ambulante SMURD, arata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati a activat Planul Rosu de Interventie, intrucat primele informatii indicau ca in accident au fost implicate trei autoturisme si mai multe persoane, dintre care cel putin una incarcerata.