Plan rosu de interventie in Olt, pentru un accident mortal cu 6 vehicule implicate

In accident au fost implicate un microbuz de transport persoane, o autoutilitara de transport vehicule, un autotren si trei autoturisme.Potrivit Politiei Olt, accidentul a avut loc pe DN65 Pitesti - Slatina. O persoana a murit si alte trei sunt ranite.Potrivit ISU Olt, persoana care a murit este un barbat de 49 de ani, din Scornicesti.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca in accident au fost implicate 19 persoane. Doua victime sunt in stare grava, intre acestea fiind si o femeie insarcinata.Din informatiile preliminare transmise de IGSU, pentru acordarea asistentei medicale de urgenta tuturor victimelor implicate in accident, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie.Pentru gestionarea situatiei actioneaza 7 ambulante SMURD, o autospeciala pentru transport victime multiple, un echipaj de descarcerare, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, precum si 9 ambulante SAJ, adauga IGSU.