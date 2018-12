Plan rosu de interventie in Sibiu: Carambol cu zece victime, doua ranite grav

Ziare.

com

Accidentul s-a produs dupa ce un sofer in varsta de 22 de ani, din Brasov, a depasit un autoturism, iar la revenirea pe banda sa a derapat, au stabilit politistii rutieri din Sibiu.Din primele informatii reiese ca, la revenirea pe banda, masina a intrat in coliziune cu un microbuz inmatriculat in Neamt, apoi cu un autoturism condus tot spre Sibiu, microbuzul ricosand in alt microbuz, inmatriculat in Vaslui.In masina condusa de soferul care a produs accidentul se aflau patru persoane, iar in cele doua microbuze erau 12 persoane."Zece victime, dintre care una intubata, au fost preluate de catre echipajele medicale si inca 8 au fost implicate, dar nu au nevoie de ingrijiri medicale. O autospeciala va asigura incalzirea persoanelor implicate.", a spus Cristina Criveanu, purtator de cuvant al ISU Sibiu.