Planseul unui bloc din Capitala s-a prabusit. Locatarii sunt evacuati de la etaj, cu scara

Pompierii Detasamentului Mihai Voda si ai Detasamentului Special de Salvatori intervin, la ora transmiterii stirii, la un bloc pe strada Franceza din Capitala, unde s-a prabusit planseul de la parter. Imobilul are doua scari si in total 12 apartamente. Locatarii nu sunt raniti, insa se iau masuri, impreuna cu Primaria Capitalei, ca acestia sa fie evacuati si relocati.Locatarii au fost directionati spre etaje, de unde vor fi coborati cu autoscara, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Aceeasi sursa arata ca daca situatia o va permite, se va realiza o cale de acces provizorie, concomitent cu evaluarea gradului de risc ca si alte elemente de constructie sa fie afectate.Persoanele evacuate au posibilitatea sa fie cazate in spatiile puse la dispozitie de Primarie, la blocurile gemene de la Piata Natiunilor Unite.