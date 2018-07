Politist de la Rutiera, ucis de un sofer care circula pe contrasens

Ziare.

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Dambovita, Alexandra Cristina Ciurea, accidentul s-a produs pe DN71 Bucuresti - Targoviste, la intersectia cu DJ 711B."Din primele cercetari, un conducator auto de 38 de ani a circulat pe contrasens, intrand in coliziune cu un motociclist, respectiv colegul nostru. Din accident a rezultat decesul colegului nostru. Avea 40 de ani si isi desfasura activitatea in cadrul Politiei Rutiere Dambovita", a spus Ciurea.Traficul este blocat in zona producerii accidentului, iar circulatia rutiera a fost deviata prin localitatile Racovita si Cazaci.