Politistii au deschis un dosar penal dupa ce un tren a deraiat in judetul Dambovita

Noua persoane se aflau in utilajul care apartine Regionala CFR Bucuresti si care a deraiat in zona Haltii Boteni. Dintre acestea, doua, doi angajati CFR, ambii in varsta de 45 de ani, au fost ranite, una dintre ele fiind preluata de un elicopter SMURD.", au declarat reprezentantii ISU Dambovita.Utilajul era folosit la lucrari de intretinere la calea ferata.Un utilaj CFR a deraiat joi intre statiile CFR Titu si Boteni, judetul Dambovita. Potrivit unor surse locale, in urma testarii cu etilotestul, s-a stabilit faptul ca mecanicul utilajului avea o o alcoolemie de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat.Centrul Infotrafic a informat ca traficul feroviar pe Magistrala 901 Bucuresti - Pitesti este oprit pe firul Boteni catre Titu, la kilometrul feroviar 43+800 metri, judetul Dambovita.