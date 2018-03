Premiera la Iasi: Aproape 20 de ani de inchisoare pentru un sofer care a provocat un accident mortal

Ziare.

Judecatorii Curtii de Apel Iasi au emis, miercuri, o sentinta in premiera, condamnand un sofer la 19 ani si opt luni de inchisoare, dupa un accident mortal."Instanta a admis apelurile, a schimbat incadrarile juridice stabilite la prima instanta si a dispus condamnarea inculpatului Pasnicu Claudiu Marian la pedeapsa rezultanta de 19 ani si opt luni de inchisoare, pentru omor si tentativa la omor calificat. Decizia este definitiva", a declarat miercuri judecatorul Diana Micu Cheptene, purtatorul de cuvant al Curtii de Apel Iasi.Soferul acuzat de producerea accidentului mortal din zona Podu Ros a fost condamnat initial de Tribunalul Iasi la opt ani si trei luni de inchisoare pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.Recent, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi au dispus trimiterea in judecata a lui Marian Claudiu Pasnicu, pentru omor calificat si tentativa la omor calificat.Conform anchetatorilor, pe 4 februarie 2017, la ora 13:09, Claudiu Marian Pasnicu, aflat la volanul unei masini, a incalcat mai multe reguli de circulatie , a circulat pe contrasens, a ignorat culoarea rosie a semaforului si a patruns cu viteza mare in intersectia soseaua Nicolina - Aleea Rozelor, unde a intrat in coliziune din lateral cu autoturismul marca Dacia Logan, care a fost proiectat in vehiculele aflate pe celalalt sens de mers, iar, in urma impactului, a rezultat decesul a doi soti, dar si ranirea grava a alte doua persoane "actionand cu forma de vinovatie a intentiei indirecte".Anchetatorii au adaugat ca nu era pentru prima data cand Pasnicu incalca legislatia rutiera flagrant . In perioada premergatoare accidentului, el a trecut pe culoarea rosie a semaforului, cu viteza, circuland pe contrasens, asa cum rezulta din vizionarea imaginilor surprinse de camerele de luat vederi.Procurorii au mai spus ca, avand in vedere si raportul de expertiza medico-legala psihiatrica, s-a constatat ca Pasnicu a avut "capacitatea psihica de a aprecia critic continutul si consecintele faptelor sale si a acceptat producerea rezultatului (moartea a doua persoane si vatamarea altor doua) ". Astfel, procurorii au considerat ca o persoana "care nu respecta numeroase semafoare, circuland cu viteza foarte mare, existand numeroase strazi laterale, de pe care pot aparea alte vehicule, isi asuma comiterea unei fapte".Initial, s-a dispus inceperea urmaririi penale cu privire la ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, precum si parasirea locului accidentului. Prin ordonanta de pe 13 martie 2017 a procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, s-a dispus preluarea dosarului si apoi a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina lui Claudiu Marian Pasnicu in omor calificat si tentativa la omor calificat.