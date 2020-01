Primarul din Campulung Muscel s-a urcat baut la volan si a provocat un accident

Ziare.

com

In urma testelor, politistii au descoperit ca edilul consumate bauturi alcoolice, informeaza Pro Tv.In urma accidentului nicio persoana nu a fost ranita, insa au fost momente tensionate, pentru ca politistii nu au testat alcoolemia soferilor la fata locului, ci i-a dus la sectie.La sectie, oamenii legii au descoperit ca edilul avea o alcoolemie de 0,8 miligrame per litru alcool pur in aerul expirat. El a fost dus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice.Acum, primarul este cercetat penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice si a ramas fara permis.Acesta se afla cu masina de slujba, dar va trebui sa plateasca singur reparatiile.