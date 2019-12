Procurorii au clasat dosarul accidentului in care a murit Razvan Ciobanu

Ziare.

Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a anuntat, marti, printr-un comunicat de presa, ca organele de cercetare penala ale politiei judiciare din cadrul Serviciului Rutier al Politiei Municipiului Constanta, sub coordonarea procurorilor, au facut cercetari privind imprejurarile in care a murit Razvan Ciobanu in noaptea de 28/29 aprilie , ancheta vizand circumstantele producerii accidentului auto in care a fost implicata victima."Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a dispus clasarea cauzei privind pe Ciobanu Mihaita Razvan, pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa (auto-accidentare) si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante, intrucat a intervenit decesul faptuitorului", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.Procurorii au precizat ca autovehiculul condus de Razvan Ciobanu a parasit partea carosabila in zona localitatii Sacele, a rulat aproximativ 850 de metri si apoi s-a rasturnat din cauza denivelarilor."In ceea ce priveste pozitia in care a fost gasita victima, precizam ca aceasta a fost proiectata in afara autovehiculului si gasita in proximitatea acestuia, orientata cu fata in jos.Specialistii SMURD sositi la fata locului in urma apelului 112 au fost cei care au procedat la modificarea pozitiei victimei, in vederea aplicarii procedurilor specifice. Ulterior finalizarii activitatii de cercetare a locului faptei si plecarii organelor de politie, in zona respectiva au fost lasate componente auto irelevante pentru ancheta, imprastiate pe o suprafata mare de teren, fiind posibil ca acestea sa fie gasite de trecatori", se arata in comunicat.Necropsia a aratat ca moartea lui Razvan Ciobanu a fost una violenta, el suferind o ruptura de aorta cu hemoragie interna, ruptura pulmonara, hepatica si de coloana toracala."Din concluziile preliminare (provizorii) ale medicului legist au rezultat urmatoarele: moartea numitului Ciobanu Razvan a fost violenta si s-a produs prin anemie acuta, urmare a unui politraumatism cu ruptura de aorta cu hemoragie interna, ce a mai asociat ruptura pulmonara, hepatica si de coloana toracala.Totodata, s-a stabilit ca leziunile traumatice constatate la necropsie s-au putut produce in circumstantele unui accident rutier prin lovire cu si de corpuri dure si prin comprimare intre corpuri dure si au legatura de cauzalitate directa cu mecanismul de producere a mortii", a mai precizat Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta.