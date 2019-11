Macaraua prabusita pe o strada din Capitala: Procurorii au deschis un dosar de vatamare corporala din culpa

Patru persoane au fost ranite

"Cu privire la evenimentul inregistrat ieri, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, distrugere, neluarea si respectiv nerespectarea normelor de securitate si sanatate in munca.In cauza au fost cooptati specialisti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti, Inspectoratului de Stat in Constructii, precum si ai Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat. A fost efectuata cercetarea la fata locului, de catre specialisti criminalisti si politisti ai Serviciului Omoruri din cadrul Politiei Capitalei, pana in prezent fiind audiate mai multe persoane", anunta Politia Capitalei.In urma accidentului produs sambata dimineata pe strada Matei Millo, nr. 5, sector 1, unde un segment dintr-o macara a cazut peste un autoturism aflat in mers, au fost inregistrate 4 victime, dintre care una a fost transportata in stare de inconstienta la Spitalul Municipal. Totodata, doua autoturisme au suferit avarii.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au intervenit pentru a-l scoate din masina pe soferul care ramasese incarcerat. El a fost trasportat la spital, fiind intubat."Macaraua prabusita apartine unei societati private care desfasura lucrari de demolare a unei cladiri private, conform unei autorizatii emise de catre Primaria Municipiului Bucuresti. Lucrarile la imobilul unde a avut loc accidentul sunt realizate de catre antreprenor pentru o societate comerciala", a transmis Primaria Capitalei.