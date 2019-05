Putea sa se intample o tragedie pe santierul A10: Doua grinzi uriase dintr-un pod s-au prabusit la cateva ore dupa ce au fost montate (Foto&Video)

Ziare.

Incidentul s-a produs miercuri dimineata, pe lotul doi al autostrazii Sebes-Turda, la supratraversarea DN 14B.In urma incidentului, un singur un muncitor a fost ranit, insa inainte cu cateva minute mai multi angajati ai santierului se aflau in zona respectiva, noteaza Adevarul "Un muncitor s-a dezechilibrat si a cazut de pe un picior de sustinere a autostrazii, pe santierul din apropiere de Teius. A suferit leziuni, posibil usoare si a fost transportat la spital", a transmis IPJ Alba.Muncitorul ranit a fost transportat la spital, unde i s-au facut mai multe investigatii medicale."Pacientul este constient. I se fac investigatii medicale si in functie de acestea medicii vor decide daca va ramane sau nu internat. Nu ii este pusa viata in pericol in momentul de fata. Urmeaza sa fie vazut de un medic ortoped si un medic chirurg. I se fac investigatii medicale, intre care raze si computer tomograf", au transmis reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia.Ministrul Transporturilor i-a cerut, joi, directorului general al CNAIR, Narcis Neaga, sa desemneze o comisie care sa ancheteze imprejurarile accidentului."Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, l-a convocat pe directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, si i-a solicitat constituirea, in regim de urgenta, a unei comisii care se va deplasa la fata locului, sa cerceteze imprejurarile in care a avut loc incidentul din data de 29 mai 2019, de pe santierul autostrazii Sebes-Turda, de la supratraversarea DN 14B", anunta Ministerul Transporturilor intr-un comunicat."Din primele cercetari efectuate de politisti, impreuna cu reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial de Munca Alba, a rezultat ca un muncitor, in varsta de 28 de ani, angajat al unei societati comerciale care executa lucrari pe santierul autostrazii, in timp ce executa lucrari pentru montarea unei grinzi de beton, s-a dezechilibrat si a cazut de la o inaltime de 5,5 metri.In urma accidentului, barbatul a suferit leziuni, posibil usoare, si a fost transportat la spital unde a primit ingrijiri medicale", a transmis Luminita Prodan, purtator de cuvant al IPJ Alba, citata de Mediafax.Politistii au deschis un dosar penal in cadrul caruia se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.