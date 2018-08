Raspunsul revoltator de la 112: I-au spus sa aduca la spital copilul inconstient si plin de sange, ca nu au ambulante (Audio)

Accidentul

"Cu privire la inregistrarea audio-video lansata in spatiul public privind modul de preluare si gestionare a unui apel de urgenta de catre Serviciul de Ambulanta Judetean Dambovita, in cazul unui copil ranit intr-un accident rutier, facem urmatoarele precizari: Departamentul pentru Situatii de Urgenta s-a autosesizat in aceasta situatie si a solicitat conducerii Serviciului de Ambulanta Dambovita verificarea tuturor aspectelor referitoare la acest caz, precum si raportarea tuturor informatiilor verificate", se arata intr-un comunicat al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU).In document se precizeaza ca s-a cerut constituirea comisiei de disciplina la Ambulanta Dambovita."Conducerea DSU a dispus masuri pentru constituirea comisiei de disciplina la nivelul SAJ Dambovita pentru evaluarea modului de preluare si gestionare a apelului de catre dispecerul de serviciu, urmand ca aspectele constatate sa fie comunicate publicului interesat", precizeaza DSU.O masina s-a rasturnat, luni, in afara partii carosabile, in zona Bolovani, judetul Dambovita, dupa ce soferul nu a fost atent la drum, in accident fiind ranite patru persoane, intre care si un copil de opt ani care era inconstient imediat dupa accident.Ulterior, autoritatile au informat ca acesta este in coma.In inregistrarea facuta publica se aude cum un barbat a preluat copilul si a plecat cu masina spre spitalul din Titu, cel mai apropiat de locul accidentului.Pe inregistrare se aude vocea barbatului nemultumit ca nu i se raspunde la 112, iar apoi cand a vorbit cu operatorul acesta ii spune sa continue drumul spre spital, ca nu poate veni nicio ambulanta spre el sa preia copilul.: Deci dumneavoastra ati preluat copilul si va indreptati catre..: Spre Titu.: Deci il duceti dumneavoastra la spital. (...): (...) dar eu voiam sa-l preluati de pe drum. Sunt pe la Moara Noua acum.: Sunteti la Moara Noua si sa vi-l preluam de pe drum?: Pai eu aia ma gandeam, sa-l salvam.: Deci nu. Incercati sa ajungeti la spital, sa stiti ca nu avem nicio ambulanta disponibila. Este constient copilul?: Nu, nu este constient, nu e nimic, si e plin de sange.: Nu este constient si e plin de sange... Am inteles si sunteti pe la Moara Noua...: Da, de aia ziceam sa veniti sa il preluati cat mai repede, sa ii dati primul ajutor mai repede decat pana ajung eu.: Deci incercati sa ajungeti cat de repede la spital la Titu".