Recomandari de la salvamontisti, pentru iubitorii partiilor de schi

Salvamontistiii anunta ca au avut, in ultimele 24 de ore, o suta de interventii in intreaga tara, cele mai multe Salvamont municipiul Brasov.In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont, s-au primit 100 apeluri de urgenta, dintre care 16 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brasov, cate 11 pentru Salvamont Sinaia si Salvamont Lupeni, cate 9 pentru Salvamont Sibiu si Salvamont Azuga, 8 pentru Salvamont Cluj, 6 apeluri pentru Salvamont Maramures, cate 5 apeluri pentru Salvamont Predeal, Salvamont Vatra Dornei si Salvamont Alba, 4 apeluri pentru Salvamont Neamt, cate 3 apeluri pentru Salvamont Gorj si Salvamont SPJ Hunedoara, 2 apeluri pentru judetul Gorj si cate unul pentru formatiunile din Caras-Severin-Semenic, Busteni si Sacele.S-au mai primit 17 apeluri prin care se solicitau sfaturi si informatii despre domeniile schiabile si diferite zone montane.Salvamontistii au transmis si un avertisment, valabil pentru majoritatea partiilor practicabile in aceasta perioada: "Din cauza diferentelor mari de temperatura dintre noapte si zi, partiile de schi devin dificile, cauzand zeci de accidente zilnic. In prima parte a zilei sunt inghetate, iar dupa pranz zapada se inmoaie excesiv de mult, tinand cont de data din calendar. Schiati cu prudenta, adaptandu-va viteza si modul de a schia la starea partiei!"In plus, salvamontistii au transmis recomandari pentru interventia in caz de acident, precizand ca, in ultimele sezoane de iarna, au inregistrat un numar extrem de mare de evenimente pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna.