Rudel Obreja, implicat intr-un accident violent pe Autostrada Bucuresti - Pitesti

Intr-una dintre masinile implicate in accident s-a aflat Rudel Obreja, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, relateaza Pro TV O persoana a murit iar alte 6 au fost transportate la spital. Printre acestea se numara si trei minori.Totul a pornit de la un sofer care circula cu viteza si a pierdut controlul asupra volanului, intrand intr-un parapet de pe marginea soselei. Apoi, mai multe masini s-au ciocnit in lant, fiind implicat si vehiculul pe care il conducea Rudel Obreja."Ne intorceam de la munte cu familia si la un moment dat era un accident, era fum, masini oprite. Evident am redus viteza, in spatele meu a venit Opelul cu destula viteza. M-a lovit pe mine destul de violent in spate, s-a rasturnat si a lovit si masina care a fost initial cauza carambolului. Din care masina iesisera sase persoane, printre care si o femeie", a declarat Rudel Obreja, potrivit sursei citate.Fostul boxer era cu sotia si cei doi copii in masina, insa niciunul dintre ei nu a fost ranit."Toti dormeau. Slava Domnului ca dormeau cu centuri, ca asa e regulamentar. Pentru ca impactul a fost destul de violent. N-a pus deloc piciorul pe frana", a adaugat Rudel Obreja.Ranitii au fost transportati la spitalul Grigore Alexandrescu.