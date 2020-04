S-a prabusit un turn de extractie la mina Uricani: Mii de tone de moloz au cazut peste o autobasculanta cu trei muncitori

Ziare.

Astfel, mii de tone de moloz s-au prabusit peste o autobasculanta in care se aflau trei muncitori care lucrau la ecologizarea minei. Unul dintre ei a reusit sa se salveze, in timp ce alti doi au fost surprinsi sub daramaturi, anunta ISU Hunedoara.La locul surparii au ajuns echipaje de pompieri ale Detasamentului Petrosani specializate in misiuni de salvare si ajutor medical, precum si echipe ale SAJ Petrosani."Cu ajutorul echipamentelor aflate in dotarea containerului multirisc vor fi taiate si indepartate daramaturile. Concomitent, cu buldozere si excavatoare aflate in dotarea Exploatarii miniere si a Primariei Uricani sunt efectuate actiuni de indepartare a materialelor de constructie.Intreaga operatiune se desfasoara cu respectarea tuturor normelor si a principiilor de protejare a salvatorilor. Misiunea de salvare este in dinamica", a precizat ISU Hunedoara.A.G.