Sacose pline cu lire sterline au fost gasite intr-o masina care s-a rasturnat in Dambovita

Potrivit politistilor, accidentul s-a produs pe DN 71 in localitatea Mircea Voda, dupa ce soferul, un tanar de 30 de ani din Valea Voievozilor, a condus cu viteza si s-a rasturnat.In urma impactului, acesta a murit.In timpul cercetarii, oamenii legii au gasit in masina o suma mare de bani, in doua sacose din plastic, lire sterline in bancnote de 20 si 50."Banii au fost sigilati si vor fi numarati in prezenta apartinatorilor", au declarat politistii.Oamenii legii fac cercetari pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, precum si pentru stabilirea provenientei banilor.