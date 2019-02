Salaj: O fata de 12 ani a murit dupa ce a cazut dintr-un microbuz, dupa ce usa s-a deschis in mers

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Zalau, Maria Cristea , a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca fata in varsta de 12 ani a murit marti, dupa ce a cazut pe carosabil dintr-un microbuz aflat in mers in Zalau si care efectua o cursa regulata de persoane pe relatia Zalau-Badon.Fata era eleva si plecase de la scoala. Potrivit primelor informatii, s-ar fi deschis usa din spatele microbuzului, iar fata ar fi cazut pe acolo."Se fac cercetari atat de catre politisti, cat si de reprezentantii altor institutii care verifica legalitatea transportului. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar licenta de transport este valabila", a spus Cristea.Surse judiciare au precizat ca in acest caz se va deschide dosar penal pentru ucidere din culpa.