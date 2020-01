Presedintele TSD Salaj, in stare critica, dupa ce a fost strivit de un tractor

Ziare.

Potrivit Politiei Salaj, accidentul s-a produs sambata, in localitatea Sag.Liderul TSD Salaj lucra in gradina parintilor sai, iar intr-o panta, tractorul in care se afla s-a rasturnat.Cristian Dan Chis a fost strivit de utilaj."Evenimentul nu s-a produs pe drum public. Este un barbat de 34 ani, din municipiul Zalau, care s-a rasturnat cu tractorul pe un plan inclinat, in localitatea Sag, in gradina parintilor. Efectua lucrari agricole acolo. Nu a fost inregistrat ca accident de circulatie intrucat nu s-a produs pe drum public", a declarat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al IPJ Salaj, Maria Cristea.Surse politice spun ca este vorba despre presedintele Tineretului Social Democrat din Salaj, Cristian Dan Chis.Acesta a fost dus, in stare grava, la Spitalul din Cluj si este internat la Terapie Intensiva."Stop cardio-respirator resuscitat. Are politraumatism prin strivire, traumatism cranio-cerebral, traumatism toraco-abdominal. Este internat in Sectia de Terapie Intensiva. Starea pacientului se mentine critica, eforturile colegilor medici axandu-se pe limitarea leziunilor si cresterea sanselor de supravietuire", a declarat, pentru MEDIAFAX, Flavia Topan, purtator de cuvant Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj.