Seful IPJ Constanta a fost ranit intr-un accident rutier, aflat pe motocicleta in timpul liber

Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, sambata dupa-amiaza, un barbat 78 de ani a condus un autoturism pe strada Oituz din municipiul Mangalia, dinspre Geamie catre Liceul Economic, si, ajungand la intersectie cu strada Stefan cel Mare, nu a respectat semnificatia indicatorului "Oprire".In acel moment a patruns in intersectie, unde a intrat in coliziune cu o motocicleta, condusa de inspectorul sef al IPJ Constanta, comisar sef Constantin Dancu.In urma impactului, seful IPJ Constanta a fost ranit usor si a fost transportat la spital."Inspectorul sef se afla in timpul liber si a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Totodata, au fost recoltate probe biologice de sange", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.De asemenea, si conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Soferul nu a fost ranit in urma accidentului.